Ainsi que l’annonce ESPN sur son site Internet, les Houston Rockets, qui ont été éliminés en demi-finale de la Conférence Ouest du championnat de NBA par les Golden State Warriors (4-2), s’apprêtent à changer la colonne vertébrale de leur effectif.

Daryl Morey, le directeur général de l’organisation texane, a rendu tous ses joueurs - à l’exception de la vedette James Harden - et ses futurs choix de repêchage disponibles pour des transactions. «Cette initiative dramatique a pour but de transformer le visage de l’équipe pour en faire une prétendante à la victoire en championnat», écrit le média américain.

Parmi les joueurs concernés par la nouvelle stratégie des Rockets, il y a Clint Capela (25 ans). Le Genevois, qui a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 90 millions de dollars en 2018 et qui était devenu le sportif d’équipe suisse le mieux rémunéré de l’histoire, constituerait même un dossier prioritaire pour les dirigeants de Houston. «Ces derniers jours, les Rockets ont été plus agressifs en offrant Capela (aux autres clubs)», ajoute ESPN. Mais ont-ils trouvé des partenaires intéressés pour entamer des discussions et prêts à reprendre le contrat de Capela?

«Capela est une aubaine pour les autres clubs»

Comme l’a mentionné le journaliste de référence Adrian Wojnarowski dans une émission de télévision, «avec son salaire, Clint Capela est une aubaine pour les autres organisations.»

Parallèlement, Daryl Morey cherche également une formation intéressée aux services de Chris Paul (34 ans). Mais la valeur du contrat du vétéran américain (trois ans, 124 millions) semble constituer un obstacle de taille.

Par ailleurs, ESPN note que les discussions de prolongation de contrat avec l’entraîneur Mike D’Antoni sont suspendues. (nxp)