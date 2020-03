Sans tambour, ni trompette, mais avec plus de sérieux que ses concurrents Denver et Houston, battus chez des plus modestes, le Jazz s'est imposé à Detroit, faisant une bonne opération dans la lutte pour le podium à l'Ouest, samedi en NBA.

Dans la continuité de ses victoires à Cleveland, New York et Boston, le Jazz a parfaitement bouclé sa série de quatre déplacements sur le parquet de Detroit (111-105). L'ailier croate Bojan Bogdanovic (32 points, à 12/18) a été le grand contributeur du cinquième succès de rang de son équipe, qui fut assez compliqué à assurer. Après avoir mené de 16 points à la pause, et encore de 9 à moins de deux minutes à jouer, ils ont laissé les Pistons revenir à trois longueurs à 42 secondes du buzzer.

Moment auquel Rudy Gobert a réussi ses deux lancers francs pour éteindre les espoirs adverses. «Gobzilla» a fini avec 10 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 contres. Utah consolide sa 4e place à l'Ouest (41-22) devant Houston (39-23), qui a encore perdu à Charlotte, et en se rapprochant de Denver (42-21), défait à Cleveland.

Houston perdait 0-20 après 6'30''!

Actuellement, les Rockets sont dans le dur avec un troisième revers d'affilée chez les Hornets (108-99) qui contraste avec les six victoires ayant précédé. Sans Russell Westbrook, pourtant dans une période faste mais préservé, ni Eric Gordon (genou), la franchise texane s'est logiquement appuyée sur le seul James Harden, qui a réussi un... «quadruple-double» bien a lui (30 pts, 14 rbds, 10 passes, 10 ballons perdus). Il n'a pas pu changer le cours d'un match débuté de la pire façon: après 6'30'', les Hornets menaient 20-0!

Le Vaudois Thabo Sefolosha n'a pas été aligné par Houston. Le pivot genevois Clint Capela n'a lui non plus pas foulé les parquets, sa nouvelle équipe des Atlanta Hawks s'inclinant 118-101 à Memphis.

NBA. Résultats de samedi: Cleveland - Denver 104-102. Portland - Sacramento 111-123. Memphis - Atlanta 118-101. Detroit - Utah 105-111. Golden State - Philadelphie 118-114. Charlotte - Houston 108-99.