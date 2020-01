Des «Kobe! Kobe!» qui résonnent, des violations volontaires de la règle des 24 secondes, des hommages émouvants: on a quand même joué au basket dimanche en NBA, mais en pensant très fort à Kobe Bryant, mort à 41 ans d'un accident d'hélicoptère.

Après concertation entre joueurs, franchises et la NBA, les huit rencontres dominicales ont été maintenues. A Denver, où les Nuggets recevaient Houston, une minute de silence a été respectée, avant que d'innombrables «Kobe, Kobe!» soient scandés par le public.

A la Nouvelle-Orléans et à San Antonio, qui recevaient respectivement Boston et Toronto, les joueurs ont volontairement cessé de jouer pendant les 24 premières secondes, en référence au numéro porté par Bryant dans sa seconde partie de carrière. A Orlando, on a également enfreint la règle des 8 secondes, en référence à son premier numéro.

Denver enchaîne face à Houston

Les 50 points de Damian Lillard encore en feu avec Portland, les Clippers et Kawhi Leonard qui s'imposent à Orlando avant leur duel de mardi contre les Lakers, Toronto qui s'empare de la 2e place à l'Est, la première victoire de Zion Williamson avec les Pelicans: les rencontres ont donné leur lot d'enseignements.

Les Nuggets ont remporté leur deuxième victoire de rang (117-110) contre les Rockets, privés de James Harden, touché à une cuisse. Nikola Jokic a été essentiel avec un triple double (24 passes, 12 rbds, 11 passes). En face, Russell Westbrook a réussi 32 points, 7 rebonds, 7 passes et 10... pertes de balles.

Aligné pendant plus de 28 minutes, le pivot genevois Clint Capela a rendu une fiche de 9 points, 12 rebonds et 2 assists. Son coéquipier vaudois Thabo Sefolosha a pour sa part inscrit 6 points et capté 3 rebonds en 15'28'' de temps de jeu.

NBA. Résultats de dimanche: Atlanta - Washington 152-133. New York - Brooklyn 110-97. Orlando - Los Angeles Clippers 97-112. Portland - Indiana 139-129. Memphis - Phoenix 114-109. La Nouvelle-Orleans - Boston 123-108. San Antonio - Toronto 106-110. Denver - Houston 117-110.