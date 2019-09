Vaincu 82-67 par l’Inter Bratislava lors du match aller du 1er tour des qualifications en Champions League, Fribourg Olympic a mal débuté sa nouvelle campagne européenne. Dans le bus sur le chemin de l’hôtel, Nathan Jurkovitz a décroché son téléphone mardi soir avant de filer au spa pour récupérer au mieux avant le départ en avion tôt mercredi matin.

Une défaite de 15 points sur un match aller, ça fait beaucoup…

Nous avons plutôt bien commencé avant de connaître une période creuse dans le 3e quart. C’est à ce moment-là que l’on a manqué d’adresse alors qu’eux ont mis tous leurs shoots à 3 points, la différence s’est faite là-dessus. Et ensuite on n’a pas réussi à trouver l’énergie nécessaire pour revenir au score sur la fin.

Comment expliquer cette soudaine baisse de régime?

On ratait tous nos tirs ouverts alors que les leurs, même les plus improbables, rentraient dans le panier après avoir touché plusieurs fois l’anneau… On a eu quelques coups de sifflet en notre défaveur aussi. On a manqué de chance et c’est une accumulation de petites choses qui fait que l’on a baissé la tête. Voilà, maintenant on joue vendredi à la maison…

Avec la sensation de pouvoir inverser la tendance?

Je pense que tout le monde est assez confiant pour dire que cette équipe était très abordable chez elle donc elle le sera tout autant à Saint-Léonard. Ils ont réussi à gagner de 15 points mais nous aussi on est capable de le faire, voire même mieux. À nous de nous concentrer et de ne pas nous faire battre sur le côté "énergie". Car ce soir (ndlr: mardi), nous n’avons pas su rivaliser dans ce domaine.

On vous sent confiant dans votre discours.

Ce n’est pas comme si on se disait "ils sont vraiment trop forts, cela va être la même chose à la maison*. Non, pas du tout (…) On arrive dans notre salle, avec nos paniers, notre public, je pense que cela va changer notre énergie et la façon d’aborder cette confrontation. Je suis persuadé que l’on peut remonter ces 15 points.

