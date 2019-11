Bien décidé à quitter San Antonio, avec qui il avait gagné son premier titre NBA en 2014, après l'imbroglio au sujet de ses blessures, Kawhi Leonard a depuis ajouté une deuxième bague de champion avec les Toronto Raptors l'an passé. Rentré dans sa Californie natale cet été, le MVP des «Finals» a pris un malin plaisir à torpiller ses ex-coéquipiers des Spurs des deux côtés du terrain (38 points, 12 rebonds et 4 ballons volés).

Avant de partager un moment sympa avec son mentor de ses débuts, Gregg Popovich, le célèbre coach texan. «Lorsque nous l'avons drafté, nous ne savions pas qu'il deviendrait Kawhi Leonard, tout comme nous ne savions pas que Manu (ndlr: Ginobili) deviendrait Manu. On ne sait jamais comment un joueur va se développer, jusqu'où il va aller. Mais dès le départ, Kawhi avait une éthique de travail exemplaire», a dit «Pop» après la défaite des siens face aux Los Angeles Clippers (103-97).

Dans les autres matches de la nuit, les New Orleans Pelicans, toujours privés de leur rookie Zion Williamson blessé au genou, ont remporté leur premier succès de la saison face à Denver (122-107) après quatre défaites inaugurales. Enfin Miami s'est imposé pour la deuxième fois en 48 heures contre Atlanta (106-97) grâce notamment au nouveau gros match de Kendrick Nunn (28 points), joueur non sélectionné lors de la draft 2018.

#GLeagueAlum Kendrick Nunn is shattering records left & right ????



? Most PTS by an undrafted rookie in 1st 5 games in @NBA history



? Most PTS by a @MiamiHEAT rookie in 1st 5 games in franchise history



? 1st player with 100 PTS in 1st 5 @NBA games since Kevin Durant (2007-08) pic.twitter.com/kBISaS5qeV