Kawhi Leonard, qui vient d’offrir le premier titre de champion NBA aux Toronto Raptors, a décidé de rejoindre sa Californie natale et les Clippers de Los Angeles. Selon ESPN, c’est un contrat de 142 millions sur quatre ans qui a été proposé au meilleur joueur des dernières finales de la NBA.

L’agent libre le plus convoité de la planète depuis ses exploits avec les Raptors, était pressenti chez les voisins des Los Angeles Lakers. Il aurait pu y former un redoutable trio avec LeBron James et Anthony Davis. Paul George, l’ailier de l’Oklahoma City Thunder, débarquerait lui aussi chez les Clippers dans le cadre d’un trade.

ESPN story on the Clippers bombshell acquisitions of Kawhi Leonard and Paul George: https://t.co/CYnIGPhipn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 juillet 2019

(nxp)