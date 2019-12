On imaginait une belle ovation pour celui qui a propulsé le Canada sur le toit de la NBA au printemps dernier, les fans de Toronto ne nous ont pas déçus. On imaginait aussi que sa bague de champion au doigt, Kawhi Leonard allait peut-être avoir un peu plus de mal que d'habitude à se mettre en route sur le parquet. Il n'en a rien été.

It’s all love for Kawhi in Toronto as he gets his championship ring ????



(via @FoxSportsWest)pic.twitter.com/G1j5yVavpx — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2019

Froid comme une lame, l'ailier aussi champion avec les San Antonio Spurs a collé 23 points (à 8/14 au tir) en 32 minutes pour mener sa nouvelle équipe des Los Angeles Clippers à la victoire (112-92) dans une Scotiabank Arena très bien remplie (20'144 spectateurs) pour saluer le retour du héros de l'année passée.

Kawhi Leonard posts 23 PTS, 5 REB, 6 AST as the @LAClippers win in his return to Toronto! #ClipperNation pic.twitter.com/ObnTk90um2 — NBA (@NBA) December 12, 2019

Dans les autres parties de la nuit, James Harden a sorti une nouvelle performance XXL, avec 55 unités (20/34 dont 10/18 à 3 pts) à son compteur personnel! Les Rockets ont pris le dessus sur les Cavaliers de Cleveland (116-110) avec un Clint Capela auteur de 10 points - 13 rebonds et un Thabo Sefolosha muet - aucun tir en 11 minutes.

???? @JHarden13 erupts for his 4th 50-point game of the season, finishing with 55 and a career-high tying 10 threes in the @HoustonRockets W! @adidasHoops x #FreetoCreate pic.twitter.com/zBZMn5dDmc — NBA (@NBA) December 12, 2019

Enfin l'autre équipe de LA, les Lakers, poursuit sa belle série: 15 victoires en 16 matches, et 12 de suite à l'extérieur. La dernière en date sur le parquet du Magic d'Orlando (96-87). Avec 22 succès pour 3 défaites, LeBron James et sa bande réalisent le meilleur départ de la franchise depuis la saison 1985-86!

