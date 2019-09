Au terme d'un match longtemps indécis et très fermé, l'Espagne a battu l'Australie et l'Australie et composté son billet pour la finale de la Coupe du monde après deux prolongations (95-88), vendredi à Pékin.

Les Espagnols ont notamment pu compter sur un phénoménal Marc Gasol (31 points) et affronteront le vainqueur du duel entre la France et l'Argentine dimanche.

