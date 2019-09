La saison dernière, FR Olympic avait réalisé l'exploit de se qualifier pour la Champions League. Il était le premier club suisse à atteindre un tel niveau sur la scène européenne. Le problème avec les exploits, c'est que l'on aimerait que cela se reproduise plus fréquemment. «Après avoir vécu cela une fois, c'est vrai que l'on se verrait bien jouer une nouvelle fois la phase de groupes, nous a confié Philippe de Gottrau, président du club fribourgeois. Pour tout le club, c'était une aventure fantastique et surtout motivante.»

Grâce à sa qualification après un premier tour face à Bratislava, les champions de Suisse en titre défieront Bonn (All) dans un match aller-retour. La première manche aura lieu ce jeudi (20h). «Ils ont clairement réalisé un recrutement estival prouvant qu'ils voulaient disputer cette compétition tout en étant sérieux sur le plan national, poursuit le dirigeant. Nous savons que ce sera un palier difficile à franchir.»

Touré absent

Avec du recul, Philippe de Gottrau se rend-il compte de l'ampleur de ce qu'avait réalisé son club lors de la dernière campagne? «Je pense que le recul n'est pas encore suffisant, poursuit-il. La rareté ou non de l'accession d'une formation helvétique à ce stade de la compétition nous le démontrera.» Pour le Fribourgeois, plus que la qualification, c'est la manière qui a eu une vraie valeur: «Nous avons été à la hauteur d'adversaires prestigieux tous les soirs ou presque. C'est peut-être ce que je retiens le plus.»

Cette saison, FR Olympic ne part pas favori face à Bonn, surtout en l'absence de Babacar Touré, blessé. «Nous n'avons pas fait de folie en ce qui concerne le contingent, poursuit Philippe de Gottrau. Mais grâce à l'engagement pour trois mois de Murphy Burnatowski, nous disposons de cinq étrangers, ce qui nous permet de faire face à la mauvaise surprise liée à l'absence de Babacar.»

«Le Graal»

Et financièrement, quel impact aurait une qualification - ou non - face à Bonn? «La saison dernière, nous avons terminé notre campagne dans les chiffres noirs, détaille le président. Cela ne veut pas dire pour autant que cela changerait tout d'atteindre la phase de groupes. On ne parle pas de Champions League de football. Par contre cela permet de créer un engouement autour du club non-négligeable. Nous l'avons remarqué l'an dernier avec un suivi des sponsors et des fans qui était très important.»

Le match retour aura lieu dimanche en Allemagne. En cas de victoire dans cette double confrontation, FR Olympic disputera pour la seconde fois la phase de groupes de cette Champions League. Dans le cas contraire, les champions de Suisse seront reversés en EuroCup. «Ce ne serait pas un échec, mais c'est vrai qu'en terme d'organisation et de motivation pour tous, cette Champions League représente le Graal», conclut Philippe de Gottrau.

Grégory Beaud