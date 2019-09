Opposé à l'Inter Bratislava au 1er tour des qualifications de la Ligue des Champions - la troisième Coupe d'Europe, Fribourg Olympic devra sortir le grand jeu à Saint-Léonard vendredi soir. Lors du match aller en Slovaquie mardi, la troupe de Petar Aleksic a pris l'eau en seconde période et devra remonter un déficit de 15 points (82-67).

Bien lancé par Nathan Jurkovitz et Timothy Derksen - alignés après avoir été préservés lors de la défaite en SuperCup contre les Lions de Genève ce week-end, le champion suisse en titre a viré en tête, 37-34, au terme d'une première période maîtrisée. Mais le shooteur de 32 ans Michal Barka a sonné la révolte slovaque depuis l'arc - 4 paniers primés et 17 points en tout - pour changer le cours du match (61-54 à la fin du 3e quart-temps).

Avec un Murphy Burnatowski passé à côté de son sujet (6 points à 2/13 au tir et 5 ballons perdus) et sans son international sénégalais Babacar Touré (blessé?), Fribourg Olympic n'a ensuite pas pu contrer les centimètres de Michael Fusek (2m22) dans la raquette et vu l'écart grimper dangereusement avant le match retour dans trois jours.

Jérémy Santallo.