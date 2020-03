Dans un relâchement coupable, les Lakers se sont inclinés au Staples Center face à Brooklyn, tandis que les Clippers, leurs victimes 48 heures plus tôt, se sont vengés sur Golden State, mardi en NBA où Boston a assuré sa place en play-off.

Une pénétration main gauche qui roule sur l'arceau et... ressort: le panier peut-être le plus simple de sa soirée, LeBron James l'a manqué à 6 secondes de la fin, manquant d'égaliser face à Brooklyn qui l'a emporté (104-102) après une fin de match étouffante.

LeBron was this close to tying the game against the Nets ???? pic.twitter.com/HqyNwRyljw — SportsCenter (@SportsCenter) March 11, 2020

Après un week-end royal, marqué par deux messages forts envoyés aux Bucks et aux Clippers, deux de leurs rivaux pour le titre, les Lakers n'avaient pas tout à fait la même énergie ni la même réussite. Et ce, même si le «King» a encore frôlé un triple-double (29 pts, 12 rbds, 9 passes). Anthony Davis (26 pts, 8 rbds) a cru avoir fait le plus dur en égalisant à 102-102 avec un panier à longue distance. Mais Steve Dinwiddie (23 pts) a donné l'avantage final aux Nets, et Davis, au buzzer, n'a pas réédité l'exploit.

Cette 14e défaite altère à peine la domination des Lakers (49 victoires) devant des Clippers (44 v-20 d) qui n'ont fait qu'une bouchée de Golden State (131-107), encore privé de Stephen Curry, grippé. Kawhi Leonard a inscrit 23 points (5 passes) en 25 minutes, Paul George, un peu moins en réussite, s'est contenté d'en réussir 15. Surtout l'adresse globale a été bonne (50%) avec 20 paniers à trois points.

Après quatre défaites d'affilée, les Houston Rockets ont renoué avec la victoire contre Minnesota (117-111). James Harden a retrouvé un peu d'adresse, ce qui lui a permis de ne pas tenter 40 tirs pour réussir 37 points (à 11/19, 7 passes). Il fallait bien cette contribution et celle de Russell Westbrook (27 pts, 7 passes) pour effacer un premier quart-temps encore hors sujet (35-26), face à des Timberwolves privés de Karl-Anthony Towns (poignet). Les Rockets remontent au 5e rang, partagé avec Oklahoma City. Thabo Sefolosha n'a pas été aligné.

NBA. Résultats de mardi: Golden State - LA Clippers 107 - 131. LA Lakers - Brooklyn 102 - 104. Indiana - Boston 111 - 114. Washington - New York 122 - 115. Portland - Phoenix 121 - 105. Chicago - Cleveland 108 - 103. Houston - Minnesota 117 - 111. Memphis - Orlando 115 - 120. San Antonio - Dallas 119 - 109.