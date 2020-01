LeBron James a été sans pitié pour ses anciens Cavaliers, offrant quasiment à lui seul la neuvième victoire de rang aux Lakers, plus que jamais leaders de la conférence Ouest en NBA, lundi.

Anthony Davis (sacrum) était encore forfait, tout comme Rajon Rondo (fracture à un doigt), mais cela n'a pas empêché L.A. de disposer de Cleveland (128-99). D'autant que LeBron James n'a pas fait de sentiment face à son ancienne équipe qui a pourtant tenu la distance en première période.

L'accélération du «King», entre la fin du 3e quart-temps et le début du quatrième où il a inscrit 14 de ses 31 points (8 passes, 2 rbds), a été fatale aux Cavs, qui ne lui en ont pas trop voulu à l'image de ses anciens coéquipiers Kevin Love (21 pts, 11 rbds) et Tristan Thompson (17 pts, 10 rbds), qui l'ont chaleureusement enlacé après la rencontre.

James, qui en a profité pour dépasser Isiah Thomas au 8e rang des meilleurs passeurs de l'Histoire de la Ligue, a été bien épaulé par Dwight Howard, auteur de 21 pts, dont un panier derrière l'arc et six dunks, 15 rebonds et 2 contres.

À l'Est, les Celtics ont consolidé leur deuxième place, avec une deuxième victoire d'affilée contre Chicago (113-101) qui a d'abord été collective, même si Jayson Tatum a été le meilleur marqueur (21 pts, 6 rbds). (AFP/nxp)