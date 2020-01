En maîtrise totale de son basket - et des ses nerfs, malgré quelques mots échangés avec l'entraîneur de Dallas Rick Carlisle - LeBron James a délivré un récital pour permettre aux Los Angeles Lakers de s'imposer en patron chez des Mavericks actuellement dans le dur (129-114).

LeBron James and Rick Carlisle had words during a timeout. pic.twitter.com/6vvPyNXUp1

Dominateur (35 points, 16 rebonds, 7 passes), en l'absence d'Anthony Davis diminué par une contusion au sacrum, le «King» a largement remporté son duel à distance avec Luka Doncic qui, sans démériter (25 pts, 10 rebonds, 7 passes), s'est montré trop maladroit (6 pertes de balle, 8/13 aux lancers francs) au point d'en déchirer de rage son maillot.

Et, puisqu'il a pris l'habitude d'écrire l'Histoire, «LBJ» s'est même payé le luxe de dépasser Michael Jordan au nombre de tir réussis, avec 12'193 contre 12'192 pour «His Airness». Il est désormais 4e dans ce classement derrière Wilt Chamberlain (12'681), Karl Malone (13'528) et Kareem Abdul-Jabbar (15'837).

???? @KingJames (35 PTS, 16 REB, 7 AST) moves up to 4th all-time in field goals made while the @Lakers improve to 31-7 on the season! #LakeShow pic.twitter.com/dozaFC6rwL