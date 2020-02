Les Lakers sans pitié

En l'absence de «King James», au repos avec une douleur à l'aine qui avait perturbé sa saison précédente, Anthony Davis a écœuré Golden State avec 23 points et six rebonds lors des trois premiers quart-temps. Il a ensuite suivi la fin de la partie du banc après un troisième quart à sens unique (40-17). Kyle Kuzma a ajouté 18 points en 28 minutes, tandis que Draymond Green, seul rescapé du cinq majeur des Warriors qui a terrorisé la NBA pendant cinq saisons, a été exclu après une deuxième faute technique juste avant la pause. A l'issue de la rencontre, le coach des Lakers Frank Vogel s'est voulu rassurant sur l'état de santé de LeBron James, qui avait manqué 27 matches la saison dernière à cause d'une blessure à l'aine. «C'est simplement un peu douloureux, il pourrait disputer le prochain match» samedi à Memphis, a-t-il constaté.

Harris fait oublier Embiid

Philadelphie est aussi privée de son meilleur joueur Joël Embiid qui s'est blessé, a priori sans gravité, à une épaule mercredi. Mais les Sixers, également sans Ben Simmons, ont battu les New York Knicks pour la quatrième fois de la saison (115-106). Tobias Harris a marqué 34 points et Shake Milton 19. Philadelphie est 5e de la conférence Est (37 v-23 d), tandis que les Knicks sont assurés de terminer pour la sixième saison de suite avec un bilan négatif (14e, 17 v-42 d).

OKC renverse Sacramento

Oklahoma City a compté jusqu'à 19 points de retard face à Sacramento, avant de gagner 112 à 108 face aux Kings. Principal artisan de ce renversement de situation, l'Italien Danilo Gallinari avec ses 24 points. Shai Gilgeous-Alexander et Chris Paul ont ajouté respectivement 20 et 17 points pour offrir au Thunder une cinquième victoire de suite, synonyme de 5e place à l'Ouest (37 v-22 d).