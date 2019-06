Vendredi dernier, au lendemain de la dernière draft NBA, les New York Knicks tenaient une traditionnelle conférence de presse afin de présenter leurs nouvelles recrues. Une formalité à laquelle tous les clubs se plient bien volontiers et où les échanges entre les médias et les nouveaux joueurs sont plutôt courtois.

Cette année toutefois, l'équipe du Madison Square Garden a fait quelques remous. Les dirigeants du club ont en effet refusé l'accès au New York Daily News, média historique de la métropole. En cours de saison, un reporter du journal avait déjà été tenu à l'écart d'une conférence de presse du président Steve Mills.

La raison de cette première atteinte à la liberté de la presse? Une première page qui n'a pas été du goût de l'homme fort des Knicks. Alors que la rumeur d'une vente du club par le propriétaire James Dolan se faisait insistante, le New York Daily News l'a supplié de s'exécuter avec un «Do it » (ndlr fais-le) sur toute la couverture.

Une pique qui n'a pas été du goût des dirigeants. Depuis le premier boycott, le média a été mis à l'écart à quelques reprises. Mais jamais lors d'un point presse de l'envergure de celui de vendredi dernier. Une sanction qui n'a pas été du goût des autres journalistes qui se sont insurgés, demandant à la ligue de réagir. Ce qu'Adam Silver, commissionnaire de la NBA, c'est empressé de faire. Les New York Knicks ont en effet été amendés de 50'000 dollars pour avoir trié les journalistes conviés à ses événements. On ne rigole pas avec l'égalité de traitement aux Etats-Unis.

En Suisse, Christian Constantin doit bien rigoler de cette mesure. Pour mémoire, le président du FC Sion est actuellement toujours en conflit avec Le Nouvelliste, le plus grand quotidien valaisan. «CC» a refusé les accréditations des journalistes du médias valaisan lors de l'intégralité des matches de la saison dernière. Qu'a fait la ligue? Absolument rien. A l'heure qu'il est, la présence de membres du Nouvelliste lors des prochaines rencontres à Tourbillon n'est toujours pas garantie.

Pour de «simples» conférences de presse, les Knicks ont été sévèrement sanctionnés. Et si la Swiss Football League s'en inspirait? (nxp)