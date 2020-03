30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives. Grâce à une nouvelle performance majuscule contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Luka Doncic est devenu l’homme qui a le plus réussi de triple-double en une saison avec la franchise texane. Le jeune Slovène a, en effet, coché trois lignes de statistiques à deux chiffres pour la 22e fois de l’exercice en cours!

? Luka Magic x Triple-Double ?@luka7doncic (30 PTS, 17 REB, 10 AST) becomes the @dallasmavs all-time triple-doubles leader en route to the OT win at home! #MFFL pic.twitter.com/hy5NFHmew6 — NBA (@NBA) March 5, 2020

Doncic a profité de la victoire en prolongations des Mavericks pour passer ce cap, alors que deux autres jeunes stars ont également brillé de mille feux. Avec Dallas, le géant letton Kristaps Porzingis a claqué 34 points et grappillé 12 rebonds. De l’autre côté du parquet, l’étoile montante Zion Williamson a moins étincelé, mais failli porter tout de même son équipe vers le succès avec 21 points et 6 rebonds. Il a bien été épaulé par Lonzo Ball, auteur de 25 points, 11 rebonds et 6 passes décisives, excusez du peu.

La soirée de mercredi a permis aux Portland Trail Blazers de retrouver meneur All-Star Damian Lillard, après 5 matches manqués pour une blessure à l’aine. Le Californien, avec 22 unités au compteur, a mené sa troupe à un succès aisé contre Washington (125-104) et leur a permis de pouvoir encore rêver de play-off en fin de saison.