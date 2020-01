Mauvaise soirée pour Houston et ses deux joueurs suisses. Malgré la bonne fiche rendue par Russell Westbrook (39 points, 10 rebonds et 6 assists), les Rockets se sont inclinés 112-125 dans la salle des Portland Trail Blazers.

James Harden a été plutôt discret (18 points, 5 sur 18 au tir) et les Suisses encore plus: le pivot genevois Clint Capela a inscrit seulement 2 points (pour 7 rebonds et 1 assist) en 17'09'' de jeu, alors que le Vaudois Thabo Sefolosha n'est entré que pendant 3'53'' (1 rebond).

NBA. Matches de mercredi: San Antonio - Utah 127-120. Brooklyn - Detroit 125-115. New York - Memphis 106-127. Portland - Houston 125-112. Sacramento - Oklahoma City 100-120. Indiana - Chicago 115-106.