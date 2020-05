Boris Mbala se retrouve privé de sa passion depuis maintenant plus de deux mois et le dernier match de Fribourg Olympic, le 1er mars. Dix jours plus tard, Swiss Basketball stipulait l'arrêt définitif de la saison de LNA. Mais l’international helvétique fait partie de ces sportifs qui n’ont pas pris cet arrêt pour acquis. «Je ne me voyais pas ne rien faire», affirme-t-il.

Mi-mars, via son compte Facebook, Mbala s’était généreusement mis «à disposition des parents qui rencontrent des difficultés pour garder leurs enfants». Ajoutant: «Il est évident que je travaillerai gratuitement.»

«C’est une idée qui m’est venue comme ça, explique-t-il. À ce moment-là, les entreprises n’étaient pas encore fermées, donc ça représentait un casse-tête pour de nombreuses personnes. Je n’ai pas spécialement d’expérience avec les enfants, à part mon petit frère qui va avoir 11 ans.» Toutefois, sa proposition n’a pas trouvé preneur. «Les gens me connaissent, savent que je suis basketteur, donc je ne pense pas que ce soit une question de méfiance. C’est juste qu’ils ont trouvé une solution (rire).»

«J’ai tout fait, sauf la caisse»

Animé par sa volonté de «vraiment faire quelque chose d’utile», l’intéressé s’est rabattu sur un autre domaine, où les besoins étaient plus nombreux: l’alimentaire. L’ancien joueur de Monthey a postulé dans un supermarché Denner, à Fribourg, et a été engagé. Cela fait désormais plus d’un mois qu’il y travaille. «On me prolonge à la semaine. Au début, je travaillais à 100%, cinq jours par semaine, de 9 à 19 heures. Là, je vais plutôt être sur deux jours.»

Quant aux missions, Boris Mbala a touché à tout. «J’ai tout fait, sauf la caisse, rigole-t-il. À la base, ils m’ont pris pour filtrer à l’entrée, pour qu’il n’y ait pas plus de 30 personnes dans le magasin. Puis lors des jours plus calmes, on m’a formé à la mise en rayon. J’ai aussi désinfecté les paniers.»

Si son expérience n’est pas encore terminée, Mbala en dresse déjà un bilan flatteur: «C’est enrichissant. Cela m’a permis d’utiliser mon temps intelligemment et de voir autre chose que du basket. J’ai rencontré de superbes personnes. Ça va également m’aider dans le futur, pour mon CV. Pour l’après-basket, qui sait? (sourire)»

Brice Cheneval