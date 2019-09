Au terme d'un match longtemps indécis et très fermé, l'Espagne a battu l'Australie et composté son billet pour la finale de la Coupe du monde après deux prolongations (95-88), vendredi à Pékin. Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (71-71), puis au terme de la première prolongation (80-80).

Les Espagnols ont notamment pu compter sur un phénoménal Marc Gasol (31 points) et affronteront le vainqueur du duel entre la France et l'Argentine dimanche.

Cette défaite a évidemment laissé un goût amer du côté des Australiens. Le pivot australien des Golden State Warriors Andrew Boguet a ainsi explosé dans le couloir menant aux vestiaires: «P... d'Espagnols! Des voleurs, des tricheurs! C'est une p... de honte! Demandez à Google où se situe le quartier général de la FIBA...» En l'occurrence, c'est en Suisse qu'est basée la FIBA, à Mies (entre Nyon et Genève) pour être exact. Ce qui n'a franchement aucune espèce de rapport avec cette fin de match tendue.

Andrew Bogut n'était pas content à la rentrée du vestiaire et a eu un petit mot pour la FIBA et les arbitres. (Via @jmiklovas) pic.twitter.com/fooR3G8X1t — Jordanowski (@Jorda_NBA) September 13, 2019

Reste que Bogut en avait gros sur la patate. Il est vrai qu'il a été sanctionné d'une faute à huit secondes du terme, faute peu apparente au demeurant. Et cette intervention arbitrale n'est pas restée sans conséquence: elle a donné l'occasion à Gasol de marquer deux lancers francs, faisant passer la marque de 69-70 à 71-70 en faveur de l'Espagne. Et comme, quatre secondes plus tard, Patty Mills n'a transformé qu'un seul des lancers francs qu'il était allé chercher, on en est arrivé aux prolongations.

This is what Andrew Bogut is presumably upset about.



Australia up 1. Bogut called for the foul on the rebound. pic.twitter.com/KbBZJYXsKb — sunOfficial Aron Baynes Fan Club (@BaynesFanClub) September 13, 2019

