Miami a très largement battu Houston (129-100) dimanche, après avoir mené 46-14 à l'issue du premier quart-temps, soit 32 points d'avance, ce qui constitue deux records pour la franchise floridienne.

Jamais, jusqu'à cette rencontre, le Heat n'avait marqué autant de points après les douze premières minutes, ni mené par un tel écart. Le précédent record en la matière remonte au 22 janvier 2007, lorsque Dwyane Wade, Shaquille O'Neal and co avaient mené de 28 points face à New York.

Ces 32 points d'écart constituent également un record - mais négatif - pour les Rockets, qui eux aussi pensaient avoir fait le pire en 1970, en étant menés de 28 points après le premier quart-temps face à Atlanta. Mais à l'époque, la franchise était basée à San Diego.

Ces records pour Miami et Houston ne sont cependant pas des records en NBA. L'écart le plus large jamais réalisé est l’œuvre des Lakers de Magic Johnson, qui avaient mené 40-4 face à Sacramento en 1987.

Les deux Suisses des Rockets n'ont pas échappé au marasme collectif de leur équipe. Le Genevois Clint Capela a présenté une fiche de 5 points et 7 rebonds en 22'41'' de jeu, alors que le Vaudois Thabo Sefolosha, qui a été aligné pendant 18'14'', a inscrit 5 points, pris 2 rebonds et délivré 1 assist.

Un cinquième succès d'affilée obtenu à San Antonio a placé les Lakers seuls en tête de la Conférence Ouest, suivis à une victoire par leurs rivaux de Los Angeles, les Clippers, venus assez difficilement à bout de Utah.

NBA. Les résultats de dimanche: Cleveland - Dallas 111-131. Miami - Houston 129-100. New York - Sacramento 92-113. Los Angeles Clippers - Utah 105-94. San Antonio - Los Angeles Lakers 96-103. Indiana - Chicago 108-95.