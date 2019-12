Difficile de faire pire début de match. Après trois minutes lundi, Houston était déjà mené 16-2 sur son parquet par San Antonio, puis 72-53 à la pause. Mais James Harden (28 pts) et Russell Westbrook (31) ont fini par avoir le dernier mot malgré une adresse suspecte (109-107). Clint Capela a sorti un match solide avec 15 unités, 15 rebonds et 3 contres en 40 minutes de jeu alors que son compatriote Thabo Sefolosha a pris 1 rebond en 7 minutes.

Watch the BEST of the @HoustonRockets franchise-record 25-point comeback vs. SAS! #OneMission pic.twitter.com/a1u6jJ4CkS