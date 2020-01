Les Lakers et LeBron James ont repris en patrons le chemin de la victoire sur le parquet de Houston samedi. Le leader de la Conférence Ouest se sentait chez lui au Toyota Center avec ces «Let's Go Lakers» scandés par leurs nombreux fans dans une fin de match où la victoire était assurée (124-115). Anthony Davis (sacrum), forfait pour cinquième match consécutif, mais en civil sur le banc, pouvait battre la mesure avec ses doigts.

Il a vu «King James» mener ses troupes comme un patron avec 31 points et 12 passes à son actif, il a vu Kyle Kuzma (son remplaçant dans le cinq de départ) assumer ce nouveau statut (23 points, 8 rbds), il a vu JaVale McGee coller deux énormes contres coup sur coup à PJ Tucker et Clint Capela (voir ci-dessous), bonifiés par deux paniers en transition de James au troisième quart-temps.

Encore un énorme contre de JaVale McGee ! pic.twitter.com/SpU3anZb8j — Basket-Infos (@Basket_Infos) January 19, 2020

Une séquence dont ne se sont jamais vraiment remis les Rockets, malgré le très bon match de Russell Westbrook (35 pts, 9 rbds, 7 passes) et les 34 points de James Harden (8/20 aux tirs). Le pivot genevois Clint Capela (32'34'' de temps de jeu) a terminé la rencontre avec 8 points, 12 rebonds et 3 assists, tandis que le Vaudois Thabo Sefolosha n'a joué que 6'31'' (1 rebond défensif). Depuis trois matches, Houston ne répond plus et a glissé à la 6e place.

Les Bucks en route vers un record

Encore une soirée tranquille pour Milwaukee, qui a remporté sa sixième victoire de rang à Brooklyn (117-97), en s'appuyant sur Giannis Antetokounmpo, auteur de 29 points, 12 rebonds et... 8 pertes de balle, seul point noir de la soirée du «Greek Freak» qui n'a passé que 25 minutes sur le parquet.

Car ses Bucks ont plié le match juste avant la pause en comptant quinze points d'avance, grâce à trois paniers d'affilée à trois points de Khris Middelton, et à une défense qui a limité les Nets de Kyrie Irving (17 pts) à seulement 33,3% de réussite aux tirs.

Le leader incontesté à l'Est, qui conserve largement le meilleur bilan de la Ligue (38-6), bat ses adversaires avec un écart de 12,4 points de moyenne. S'il maintient ce rythme, ce sera un record historique pour une saison régulière.

NBA. Résultats de samedi: Oklahoma City - Portland 119-106. Houston - LA Lakers 115-124. Atlanta - Detroit 103-136. New York - Philadelphie 87-90. Utah - Sacramento 123-101. Chicago - Cleveland 118-116. Minnesota - Toronto 112-122. Boston - Phoenix 119-123. Brooklyn - Milwaukee 97-117. Golden State - Orlando 109-95. La Nouvelle-Orleans - LA Clippers 130-133.