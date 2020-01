Houston relance la machine

Après sa défaite face aux Pélicans dimanche, Houston accueillait les Nuggets de Denver, deuxièmes de la conférence Ouest et qui restaient sur une belle série de 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Ce choc entre la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense de la ligue a tourné à l'avantage des Rockets, large vainqueurs 130-104. Absents contre la Nouvelle-Orléans, James Harden et Clint Capela ont joué, le premier y allant de ses 35 points et le second signant un double-double, avec 16 points et 10 rebonds. Russell Westbrook, aussi de retour, a ajouté 28 unités alors que Thabo Sefolosha n'est pas entré en jeu.

???? @JHarden13 and @russwest44 combine for 63 PTS in the @HoustonRockets win!



Beard: 35 PTS, 6 AST, 6 3PM, 2 BLK

Brodie: 28 PTS, 7 AST pic.twitter.com/VatcyAAzNK — NBA (@NBA) January 1, 2020

Oklahoma tient le choc

Les deux équipes ont manqué d'adresse (33 sur 93 aux tirs pour Dallas, 6 sur 27 derrière l'arc pour OKC), mais le Thunder a tenu le choc face à Dallas en s'imposant 106-101. Les 35 points de Luka Doncic n'auront pas suffi aux Mavericks, qui jouaient sans Kristaps Porzingis (douleur au genou droit). D'abord annoncé titulaire, le Letton a finalement été écarté au dernier moment, remplacé par Maxi Kleber, qui s'est illustré avec un double-double (14 points et 14 rebonds). Mais le Thunder a pu compter sur son collectif - six joueurs à plus de 10 unités - pour s'offrir la victoire.

???? @CP3 scores 13 of the @okcthunder's final 18 PTS to close out the NBA decade?? pic.twitter.com/16q82cluff — NBA (@NBA) January 1, 2020

Les Clippers, sans pression

Toujours à l'Ouest, la franchise de Los Angeles, toujours troisième, s'est, sans surprise, imposée face aux Kings de Sacramento, treizièmes de conférence (87-105). Sans Patrick Berveley (blessure au poignet), les Clippers ont pu compter sur les 24 points marqués par Kawhi Leonard et le double-double de Paul George (21 points et 11 rebonds, ainsi que 9 passes décisives). Quant aux Kings, ils finissent l'année sur une série noire de huit défaites consécutives, avec peu de motifs d'espoir pour l'année à venir.

Kawhi Leonard drops 24 PTS and 7 AST to lead the @LAClippers to the road win! #ClipperNation pic.twitter.com/YDcgke2jwJ — NBA (@NBA) January 1, 2020

Indiana, avec autorité

Face à des Sixers privés de Joel Embiid (douleur au genou), désorganisés défensivement et imprécis offensivement (6 sur 29 à 3 points), les Pacers ont fait preuve d'autorité (115-97), à l'image de Domantas Sabonis, auteur d'un double-double, avec 23 points et 10 rebonds. L'ailier fort lituanien s'est surtout illustré avec un spectaculaire «poster» sur Norvel Pelle au deuxième quart-temps et un contre, non moins spectaculaire, sur Al Horford au troisième.

"THREW IT DOWN WITH MENACE."@Dsabonis11 with the perfect ending to 2019 ???? pic.twitter.com/fyYxVusb7g — Indiana Pacers (@Pacers) January 1, 2020

(jsa/afpnxp)