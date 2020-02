Houston a cueilli sa 31e victoire de la saison de NBA dimanche face à la Nouvelle-Orléans (117-109). Les Rockets étaient privés de Clint Capela, touché au talon droit. Une absence importante puisque le Genevois, déjà indisponible lors du dernier match, est un élément clé de l'équipe texane (13,9 points et 13,8 rebonds de moyenne par match).

Sefolosha solide en défense

Thabo Sefolosha a joué un rôle important face aux Pelicans dimanche. Le Vaudois, venu du banc, a joué durant plus de 18 minutes (4 points, 3 rebonds et 1 assist). Il a surtout volé trois ballons et affiche une évaluation positive (+7).

The Beard put in work tonight!



???? 40PTS / 10REB / 9AST pic.twitter.com/B9UEy29h5u — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 2, 2020

Les Rockets - encore menés à la fin du troisième quart - ont fait la différence dans la dernière reprise. Les deux stars de Houston, Harden et Westbrook, ont inscrit à eux deux 62 points. Les Texans occupent le 5e rang de la Conférence ouest.