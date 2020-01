Comme «Black Mamba» savait l'être, Zach LaVine a été «clutch» avec Chicago et Eric Gordon s'est montré prolifique avec Houston, lundi en NBA encore sous le choc de la mort Kobe Bryant, à l'image de Chris Paul (Oklahoma City) trop anéanti pour jouer.

Sans James Harden (cuisse), Russell Westbrook ni le Genevois Clint Capela (tous deux ménagés), les Rockets ont joué un de leurs meilleurs matches de la saison, pour s'imposer chez le Jazz (126-117). Le collectif texan a montré qu'il savait être fiable si le ballon était plus partagé, même si celui qui a réellement porté l'équipe a été Eric Gordon avec ses 50 points et 6 rebonds. Son record personnel a de quoi donner des idées au coach Mike D'Antoni. Thabo Sefolosha, qui a bénéficié d'un temps de jeu de 25'56'', a rendu une carte de 9 points, 3 rebonds et 1 assist.

Côté Utah, seul Donovan Mitchell a existé offensivement (39 pts), tandis que Rudy Gobert, pourtant en grande forme depuis deux semaines, a été plus discret (12 pts, 14 rbds). Avec cette première défaite en cinq matches, le Jazz glisse à la 3e place à l'Ouest. Houston reste 6e.

NBA. Résultats de mardi: Miami - Orlando 113-92. Utah - Houston 117-126. Chicago - San Antonio 110-109. Minnesota - Sacramento 129-133. Oklahoma City - Dallas 97-107. Detroit - Cleveland 100-115.

(AFP/nxp)