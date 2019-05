Les Warriors sont encore une fois en finale de NBA! Il s'agit de leur cinquième d'affilée. Steph Curry et les Golden State ont obtenu leur ticket en s'imposant de deux petits points (119-117) face à Portland Trail Blazers. Quatre à zéro dans la série: la bande de Steve Kerr a fait très fort. D'autant plus que Kevin Durant, blessé, n'a pas foulé une seule fois le parquet. Et que Andre Iguodala, l'une des autres stars de la formation, était également absent pour ce quatrième acte.

Les tenants du titre ont pu toutefois compter, une fois de plus, sur une grande performance de Steph Curry (37 points, 13 rebonds, 11 assists) et de Draymond Green (18 points, 14 rebonds et 11 assists) qui ont les épaules suffisamment larges pour supporter la pression. Ils n'ont pas déçus.

Ils ont pu également bénéficier sur l'apport de Geoffrey C. Arnold dans le cadre d'une routine qu'ils ont avant chaque partie. Journaliste vétéran du quotidien The Oregonian, il a été invité à se mettre au milieu d'un cercle pour ce qui est devenu avec le temps un rituel, en remplaçant au pied levé Kevin Durant, blessé. Il s'agit désormais du porte-bonheur des Warriors!

The Warriors usually circle around KD for the pregame huddle. With him out, they improvise. Curry has used a mop, a ball, and now a random stadium employee. pic.twitter.com/U0Z4QHAkSH — Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) 21 mai 2019

Au point que Draymond Green lui a proposé de payer son billet d'avion pour la finale. «Mais pas l'hôtel!» a-t-il précisé. Affaire conclue. Il ne manque plus que la destination. Ce sera Toronto ou Milwaukee. Il y a 2 à 2 dans la série.

"I gotta buy his flight to the Finals ... I ain't paying for your hotel though."



Draymond tells the reporter who joined the team in the pre-game huddle he was good luck for the Warriors tonight. pic.twitter.com/TId2taJ9Xz — SportsCenter (@SportsCenter) 21 mai 2019

S'il y a un journaliste qui suit régulièrement ou pas le FC Sion, NE Xamax, Lausanne ou Servette et qui a toujours vu son équipe gagner, qu'il pose la question aux dirigeants ou un joueur de ces clubs, on ne sait jamais, le «chanceux» pourrait voyager avec leur bus... (nxp)