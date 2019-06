La valeur n'attend pas les années... L'actuelle joueuse d'Helios VS Basket, Ainhoa Holzer, 16 ans, va rejoindre la première équipe des Royals de Christ the King, dans le Queens à New York. Pour la jeune Valaisanne, qui a rejoint la LNA à seulement 15 ans, c'est une formidable opportunité qui se présente dans un environnement de légende pour le basket américain.

L’équipe de Christ the King est soutenue depuis plus de quatorze ans par un grand nom de la NBA, Lebron James. Ainhoa Holzer attaquera la saison régulière 2019/2020 sur les traces de joueuses et de joueurs devenus célèbres aux Etats-Unis, comme la meneuse israélo-américaine Sue Bird, Chamique Holdsclaw, Tina Charles, Lamar Odom, Rawle Alkins, Jayson Williams, Omar Cook, Speedy Claxton ou encore Khalid Reeves, pour ne pas rallonger la liste...

L'équipe du coach Bob Mackey n’a pas quitté depuis vingt ans le top 10 des quelques milliers d’équipes en compétition à l’échelle universitaire aux Etats-Unis. Ce sera donc un grand saut pour la jeune basketteuse valaisanne hispano-suisse, qui devra jouer des coudes pour s'imposer à un niveau de basket très exigeant.

(Le Matin)