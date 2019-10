Nouveau joueur de Houston, Russell Westbrook (30 ans) a joué un bien mauvais tour à son ancien club d’Oklahoma City, avec qui il avait évolué de 2008 à 2019, lors des matches de NBA qui se sont disputés dans la nuit de lundi à mardi.

Au Texas, le MVP de 2017 a été l’un des grands artisans de la victoire des Rockets (116-112). S’il a donné une étreinte à son ancien entraîneur Billy Donovan et tapé dans les mains de ses ex-coéquipiers avant la rencontre, il a été dominant durant toute la partie. Sa fiche: 21 points, 12 rebonds et 9 passes décisives. «Sur le terrain, il n’y a pas d’amitié qui vaille, a-t-il déclaré après un match dans lequel son complice James Harden a obtenu 40 points. Mes amis, ce sont Spalding (ndlr: le ballon) et mes coéquipiers.»

Les Rockets, qui ont forcé la décision dans un troisième quart remporté 39-18, ont composé avec leurs deux Suisses. Le Genevois Clint Capela a passé 30’05'' sur le parquet, réussi 15 points, 7 rebonds et 1 assist. Quant au Vaudois Thabo Sefolosha, il a été aligné pendant 10’28'' (2 rebonds, 1 passe décisive).

Après avoir amorcé leur saison par deux lourds revers, les Golden State Warriors ont réagi contre à New Orleans. Les champions 2015, 2017 et 2018 se sont imposés 123-134 face aux Pelicans. Quant aux champions 2019, les Toronto Raptors, ils ont défait le Orlando Magic (104-95). À cette occasion, les joueurs de la franchise ontarienne ont revêtu le maillot (avec le dinosaure) de leurs débuts dans la ligue.

The @Raptors throwback logo on the hardwood tonight is ???? pic.twitter.com/EHAZWcpPGH — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 28, 2019

Les Raptors (ici OG Anunoby) ont joué avec le maillot de leurs débuts en NBA, frappé du dinosaure rouge. Image: Keystone.