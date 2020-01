Depuis le temps que les fans de basket attendaient cela! Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Zion Williamson et ses Pelicans. Le numéro un de la dernière draft NBA devrait faire ses débuts officiels chez les professionnels jeudi soir, lors d’un match qui va opposer la Nouvelle Orléans à Utah Jazz au Smoothie King Center. Cette nouvelle a été lâchée par le journaliste Mitch Lawrence de «SiriusXM», lundi sur Twitter.

The Pelicans will know a lot more after practice this week, but it sure sounds like we’ll get the long-awaited NBA debut of Zion Williamson on Thursday vs. the Jazz. That’s the plan, anyway, per sources.