Parce que les boxeurs doivent «subvenir aux besoins de leur famille», dixit le promoteur de la soirée, l'ancien double champion du monde Rosendo Alvarez, un événement de boxe a été organisé samedi à Managua, capitale du Nicaragua.

L'heure n'est pas au confinement, dans l'état d'Amérique centrale (une quinzaine de contaminations). Mais la tenue d'un tel gala n'a pas fait l'unanimité. D'autant plus au regard des scènes surréalistes aperçues. Sur demande de la Commission des sports du Nicaragua, le port du masque était obligatoire pour tout le monde dans la salle, y compris pour l'arbitre et les «Ring Girls». Mais les boxeurs ont été autorisés à le retirer une fois sur le ring pour combattre... après avoir été aspergés de désinfectant.

Coronavirus: Boxing event takes place in Nicaragua with fighters sprayed in disinfectant https://t.co/NvpczXbaQ6 pic.twitter.com/sgyF3oJTev

L'événement s'est déroulé en présence de 800 personnes, soit avec une capacité réduite (10% de la capacité de la salle, selon ESPN). Et les sièges occupés étaient espacés d'un mètre. Avant de pénétrer dans l'enceinte, les spectateurs ont dû respecter un protocole d'hygiène et ont tous subi une prise de température.

Future of Sports? Boxing events resumed in Nicaragua with a televised fight in front of a live, though sparse audience in Capital Managua. pic.twitter.com/eTrWwAK20j