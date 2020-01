Les deux Suisses en uniforme dans la nuit de lundi à mardi en NHL étaient opposés.

A Washington, les Capitals du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (13’10'' de temps de jeu) ont battu 2-0 les Carolina Hurricanes de l’ailier grison Nino Niederreiter (15’24''). Les deux buts ont été inscrits par Alexander Ovechkin qui, avec 685 goals en carrière, a dépassé le retraité finlandais Teemu Selanne dans le classement des joueurs les plus productifs de l’histoire. Le Russe est désormais 11e d’une hiérarchie dominée par Wayne Gretzky (894).

Alex Ovechkin is now just 14 goals shy of becoming the eighth member of the NHL’s elite 700-goal club. Only three Hall of Famers stand in his way. #NHLStats pic.twitter.com/iwJ6mIorMQ