Depuis quelques semaines, je suis de retour aux États-Unis pour préparer ma saison NBA avec les Houston Rockets. Mais les images de cette soirée spéciale avec l’équipe de Suisse sont encore très présentes dans mon esprit.

Si l’on s’arrête un instant et que l’on imagine ce que nous avons réalisé ce soir-là, c’est à peine croyable. Nous devions gagner de 20 points et l’avons fait de 24 contre une équipe d’Islande qui nous avait battus à l’aller. Dans ma carrière, je n’avais honnêtement jamais vécu un truc pareil. Le réaliser avec mon pays natal, cela rend la chose encore plus spéciale et extraordinaire.

Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus durant cette période de préqualifications pour l’Euro 2021. J’espère désormais que l’équipe fera le job en février prochain et le suivant pour que la Suisse puisse disputer l’Euro.

Depuis mon retour à Houston, on m’a beaucoup parlé de cette rencontre. Vraiment. Franchement, peu de monde croyait en nous. Ils ont été bluffés par ce que cette sélection suisse a réalisé contre une bonne formation européenne. Après notre défaite en Islande d’un seul point, j’ai beaucoup parlé avec James Harden, mon coéquipier à Houston. Il m’a rassuré. Cela m’a vraiment donné un coup de boost pour me donner la force de tout donner. Et cela a payé, donc je suis d’autant plus satisfait que l’état d’esprit était bon. Ce point est d’ailleurs central. Nous avons joué et gagné en équipe.

Mon manager général, Daryl Morey, m’a également beaucoup suivi et aidé durant cette campagne avec l’équipe de Suisse. C’était important de sentir ce soutien dans ma décision de jouer avec ma sélection nationale. John Lucas, qui s’occupe spécifiquement de mon entraînement à Houston, m’a surtout demandé de m’amuser. De continuer d’avoir du plaisir et surtout de ne pas me prendre la tête. Cela peut paraître tout bête, mais si nous y sommes parvenus, c’est probablement grâce à ces précieux conseils.

Parfois, un exploit peut tenir à pas grand-chose. Je crois que ce soir-là, à Montreux, on l’a bien prouvé.

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.