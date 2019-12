1. Il a un point commun avec Wendy Holdener

Comme sa compatriote Wendy Holdener, Urs Kryenbühl a grandi à Unteriberg, dans le canton de Schwytz. Fils d’Irene et d’Erwin, le frère de Rolf était déjà sur les pistes du domaine skiable de Hoch-Ybrig à l’âge de 2 ans. Avant de devenir athlète professionnel, il a effectué un apprentissage à la réception de l’hôtel Ramada d’Engelberg, où il était également un élève du centre sport-étude. Direction ensuite Macolin, pour l’école de recrue.

2. A 20 ans, il était plus rapide que Janka et Küng

Urs Kryenbühl a remporté deux sacres de champion de Suisse de descente. Il est du reste le tenant du titre depuis sa victoire à Stoos en mars dernier, devant Gino Caviezel et Gilles Roulin, et en l’absence de Beat Feuz notamment. Il s’était déjà imposé en 2014 à Fiescheralp, en battant Carlo Janka, Patrick Küng et Mauro Caviezel.

3. Le 28, une date fétiche

Avant les épreuves de cette fin de semaine à Bormio, où il avait terminé 13e de la course de vendredi, Urs Kryenbühl n’était jamais entré dans le top 20 en Coupe du monde (23 descentes disputées). Sa première apparition au plus haut niveau remonte au 28 décembre 2014 à Santa Caterina en Italie (25e). Soit cinq ans jour pour jour avant sa deuxième place à Bormio. Vous avez dit date fétiche? Quand on sait que le jeune homme est né un 28 (janvier)...

Le spécialiste de vitesse compte par ailleurs 13 départs en Coupe du monde de Super G, où il n’a jamais fait mieux que 20e, en février 2017 à Kvitfjell. Son palmarès affiche deux victoires en Coupe d’Europe de descente, la saison dernière à Sella Nevea (Italie) et il y a quatre ans à Saalbach (Autriche).

4. Il avait concédé près de 7 secondes à Val Gardena

Une semaine avant sa première descente en Coupe du monde à Santa Caterina, Urs Kryenbühl avait participé à l’entraînement de l’épreuve de Val Gardena, où il avait concédé 6’’89 à Steven Nyman. Cinq ans plus tard, il a couru 2’’46 plus vite que l’Américain.

5. Il a 3000 abonnés sur Instagram

Urs Kryenbühl possède quelque 3000 abonnés sur Instagram. Soit 100 000 de moins que son compatriote Beat Feuz, ou 600 000 de moins que l’Autrichien Marcel Hirscher, ou 890 000 de moins que l’Américaine Mikaela Shiffrin. Au rayon notoriété, le Schwytzois a encore de la marge.

Jérôme Reynard