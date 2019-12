En octobre dernier, j’ai entamé ma sixième saison en NBA. La cinquième au cours de laquelle je suis un joueur régulier de la rotation de mon équipe des Houston Rockets. Je commence doucement à faire partie des anciens et je pense désormais me rendre vraiment compte des sacrifices quotidiens que cela implique pour jouer à ce niveau.

C’est une évidence qu’il n’est pas simple d’évoluer en NBA. C’est un travail dur et régulier qui passe par une recherche de la perfection permanente. Et pas seulement ce que l’on peut voir lors des matches. Il y a tout le reste. À l’entraînement, évidemment. Mais aussi en salle de musculation et… dans mon assiette. Depuis un certain temps, j’ai décidé d’employer un cuistot pour m’assurer de ne pas manger n’importe quoi et d’avoir une hygiène de vie en adéquation avec la vie d’un sportif d’élite.

Tout cela combiné à un travail ciblé avec les préparateurs physiques de Houston m’a permis de passer un cap important ces dernières années. Le joueur que je suis aujourd’hui ne reconnaîtrait pas celui qui a été drafté à 20 ans.

Récemment, j’ai enchaîné cinq matches avec plus de vingt rebonds. Personne depuis Dennis Rodman dans les années 90 n’avait réalisé pareille performance. C’est dans ces moments-là que je réalise l’importance de tout ce travail autour. Cette capacité mentale à enchaîner les efforts malgré une cadence infernale (un match tous les deux jours en général) serait impossible sans une volonté de progresser au quotidien.

En NBA, rares sont les joueurs à durer au plus haut niveau. La charge de travail que cela implique est tout simplement énorme. Dans ces conditions, durer une, deux voire trois décennies, relève de l’exploit. Lorsque je vois un athlète comme LeBron James capable de s’infliger d’immenses charges de travail au quotidien, je suis admiratif. Rester au sommet de sa forme physique aussi longtemps, ça force le respect. Il ne faut pas oublier que cela fait désormais dix-sept ans que LeBron joue et fait partie des meilleurs joueurs du monde.

Dans le même ordre d’idées, j’ai énormément de respect pour Roger Federer ou Cristiano Ronaldo. Leur sport est très différent du nôtre, mais tous deux ont également une régularité incroyable dans la durée. C’est pourquoi ils doivent devenir des exemples pour nous tous. J’essaie de m’en inspirer pour avoir la même longévité au plus haut niveau.

Clint Capela

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.