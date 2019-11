Au début du mois, j’ai entamé ma cinquième «vraie» saison NBA. Mettons de côté la première lors de laquelle j’ai surtout joué vers la fin du championnat et lors des play-off. Elle était importante mais très différente des suivantes.

Concrètement, ces années de «service» ne font pas de moi un vétéran pour autant, mais un joueur doté d’une certaine expérience. Avec l’habitude de la répétition des matches et des voyages, j’ai également progressé. Je ne suis pas quelqu’un de superstitieux. J’ai quelques petites routines, mais rien de bien extravagant.

En revanche, il y a quelques points qui sont très importants pour moi. Le principal? Un moment au calme dans ma chambre avant de partir au match. C’est une bulle que je tiens à conserver. À cet instant, je tente au maximum de faire le vide dans ma tête. Cela me permet aussi de penser aux détails importants pour le match à venir. Chaque jour, les sollicitations sont nombreuses entre les entraînements, les médias, les matches, les fans etc. On pourrait avoir tendance à oublier de penser à soi. C’est pourquoi j’ai instauré ce rituel.

Il y a un autre moment qui compte: l’échauffement. J’aime bien effectuer des shoots dans un certain rythme. Cela me permet de prendre mes repères. De sentir l’atmosphère de la salle. Bref, de me mettre doucement dans mon match.

Cette saison, il est important pour moi de progresser au shoot, car notre plan de match a quelque peu changé. Avec l’arrivée de Russell Westbrook, on me demande davantage de m’écarter du cercle pour prendre un shoot à mi-distance.

C’est une pratique que j’ai beaucoup bossée ces dernières années et je suis content de pouvoir l’utiliser. Cet été, avec l’équipe de Suisse, c’est également un aspect de mon jeu sur lequel j’ai travaillé. Tu peux faire ce que tu veux en entraînement. Mais au final, rien ne remplace le feeling.

Je me connais toujours mieux et je sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l’est pas. Cela fait partie de l’expérience acquise année après année.

Clint Capela

