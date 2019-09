Renault Sport a rendu samedi hommage au pilote automobile français Anthoine Hubert décédé lors d'une course de Formule 2 sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique).

Hubert, 22 ans, faisait notamment partie de la «Renault Sport Academy» qui vise à encadrer des jeunes pilotes dans leur progression au sein du sport automobile.

«Nos pensées vont aux amis et à la famille d'Anthoine en cette période tragique. Anthoine était un jeune homme brillant. Ses performances ainsi que son comportement sur la piste et en dehors en faisaient un vrai gentleman. C'était un plaisir et un honneur de l'avoir accueilli dans notre Academy», a déclaré Cyril Abiteboul, directeur-général de Renault Sport Racing.

Renault Sport Racing is devastated at the loss of one of its brightest young talents, Anthoine Hubert, who passed away today following an accident involving several cars at Circuit Spa-Francorchamps. The 22-year-old Frenchman was racing for BWT-Arden in the FIA F2 Championship. pic.twitter.com/xB42xwBlY8