C'est incroyable. Nous sommes jeudi soir, je viens de rentrer à l’hôtel après la cérémonie des médailles, et j’ai malgré tout beaucoup de peine à réaliser ce qui s’est passé hier. J’ai conscience que j’ai réussi une magnifique course aux championnats du monde de Doha, que j’y ai remporté une médaille de bronze sur 200 mètres. J’ai même lu dans le journal que je n’étais que la sixième athlète suisse à y parvenir. Mais justement: ne me demandez pas de réaliser que je viens d’inscrire mon nom dans les livres d’histoire.

Sur la ligne de départ, j’étais très nerveuse, comme d’habitude, mais je me sentais bien. À l’échauffement, j’avais déjà eu de bonnes sensations. J’avais une grosse pression, surtout après ce qui s’était passé sur le 100 mètres, avec cette élimination en demi-finale pour cinq millièmes de seconde. J’avais décidé d’être positive, de profiter d’être là et de prendre du plaisir en courant. En voyant les chronos réalisés jusque-là, je savais qu’une médaille était possible. Mais je ne voulais pas y penser, parce que c’est le meilleur moyen de passer à côté.

Ces vingt-deux secondes et quelques de course, je ne m’en souviens pas, il y a presque un petit black-out. C’est comme quand vous rêvez de quelque chose, que vous l’oubliez, et que ça remonte d’un coup, comme ça, dans la journée. J’ai des flashes. Durant cette course, j’ai réussi à concentrer toute mon attention sur moi, comme dans un tunnel. Il y a des fois où je jette un coup d’œil à côté, où je baisse le regard sur les talons qui me précèdent. Cette fois, j’ai regardé droit devant moi, jusqu’au bout. J’étais tellement dedans que j’ai dû attendre de voir le petit drapeau suisse sur le tableau d’affichage pour comprendre que j’avais décroché cette médaille. Alors là, j’ai tout lâché dans un cri. Un cocktail d’émotions que, maintenant encore, je n’arriverais pas trop à expliquer – il n’y a rien de logique ou de rationnel dans ces moments. J’ai ressenti un mélange de joie et de soulagement.

La joie était simple: j’avais réussi ma course, atteint cet objectif que je savais possible. Le soulagement, c’est parce que je l’avais fait, malgré une immense pression. En termes de valeur pure, cette médaille de bronze aux championnats du monde représente le plus grand moment de ma carrière. Il y a davantage de prestige, mais en fait, sur le moment, j’avais ressenti le même bonheur à Amsterdam (bronze sur 100m aux championnats d’Europe 2016) ou Birmingham (bronze aux Mondiaux en salle 2018).

Là, c’était génial, parce que mon père et ma mère étaient sur place à Doha, avec une tante et un oncle. J’ai déjà pu les voir pendant le tour d’honneur, c’était beaucoup d’émotions pour moi comme pour eux, qui sont si fiers et si heureux. C’est tellement beau de pouvoir partager ce bonheur avec mes parents, mais aussi tous les gens qui m’ont témoigné leur joie – j’ai parfois l’impression que les gens sont encore plus heureux que moi, c’est magnifique. Les émotions sont d’autant plus fortes que, franchement, il n’était pas simple d’imaginer que cela arriverait. Gagner une médaille en sprint, en Suisse, ça a longtemps paru quelque chose d’impossible. On se disait et on nous disait que les autres étaient trop forts, que cela n’arriverait jamais. C’est une grande fierté, pour moi, de montrer aux gens que oui. De prouver à tout le monde, à commencer par les jeunes, que cette voie est possible.

J’ai dû attendre jeudi pour recevoir ma médaille – encore de belles émotions. Cela reste un bout de fer, mais le tenir dans sa main, c’est important, ça concrétise les choses, c’est le symbole de ce que tu as accompli. J’espère maintenant que cette médaille va me donner des ailes pour le relais, que je me réjouis beaucoup de courir (ndlr: la Suisse a fini à la 4e place). Cette performance sera en tout cas une belle motivation pour revenir encore plus forte en 2020. Mais après Doha, et une fois que le marathon médiatique de la sprinteuse sera terminé, je commencerai par prendre un peu de repos. Je ne vous cache pas que mercredi soir, j’ai eu un peu de mal à trouver le sommeil.

Mujinga Kambundji

