Je ne suis pas du genre à prendre des «bonnes résolutions» à l’approche d’une nouvelle année. Pour moi, en fait, 2020 a déjà commencé, 2019 s’est terminé au mois d’octobre. Je suis entrée dans un nouveau cycle, le bilan de l’exercice précédent a été tiré.

Je peux dire que depuis des années, je fais globalement mieux chaque saison. Et par définition, plus on progresse, plus il est difficile de s’améliorer. Je sais que ce n’est pas pour tout le monde la même chose, mais avec l’âge, j’ai tendance à en vouloir toujours plus. Non seulement l’envie ne diminue pas, mais elle augmente. Le truc, pour les sportifs comme dans plein d’autres domaines, c’est d’en vouloir toujours davantage, même après une grande victoire. Ce n’est pas parce que j’ai remporté cette médaille de bronze aux Mondiaux de Doha que tout a été parfait, qu’il ne faut rien changer – ce serait dangereux de penser de cette façon. J’ai l’impression que je peux encore m’améliorer dans chaque domaine, même si j’ai conscience que ce ne sera vraiment pas facile de rééditer un tel exploit.

Lorsque j’étais plus jeune, j’avais tendance à simplement faire ce que l’entraîneur me disait de faire, sans trop me poser de questions. Maintenant, j’ai besoin de comprendre le sens de chaque exercice, d’être impliquée dans la programmation, les décisions, je dois savoir dans quel but chaque chose est accomplie. C’est toujours plus facile de se motiver, de se mobiliser, quand on sait pourquoi.

En 2019, j’ai eu le courage et la confiance nécessaires pour accepter de commencer la saison plus lentement, pour prendre le temps de monter en puissance. Au début, alors que les résultats étaient mauvais, avec la pression et les critiques, j’ai su ne pas paniquer. Grâce à mon expérience, à mon équipe aussi, je suis restée sur le chemin. Je suis fière de cela, nous avons su maintenir un cap et, aujourd’hui, je sais que c’était le bon. Plus jeune, je n’aurais pas osé. Mais c’est grâce aux erreurs du passé qu’on apprend, et je suis bien placée pour savoir qu’entre une victoire et une défaite, la marge est toute petite.

Avant, c’était un rêve en soi de me rendre à des Jeux olympiques ou des Mondiaux – je n’aurais jamais imaginé y faire une médaille. Depuis Doha, je n’ai plus le choix, je sais que c’est possible. J’ai trouvé une certaine stabilité, un certain calme. Après avoir à plusieurs reprises changé d’entraîneurs par le passé, j’ai le sentiment de travailler avec les bonnes personnes, que ce soit Steve Fudge à Londres ou Adrian Rothenbühler et Florian Clivaz en Suisse; des gens avec qui je sais que je peux aller loin, avec les Jeux de Tokyo à l’horizon.

Voilà, il ne me reste plus qu’à vous présenter mes vœux de bonheur. À vous dire que l’une des choses que j’aime le plus, c’est de partager ma passion et mes émotions avec tous ceux qui me suivent. Ce que j’ai vécu cette année n’aurait pas été aussi grand sans la joie des autres, le bonheur de tous ces gens qui ne me connaissent pas mais qui prennent plaisir à me voir tout donner, avec le cœur.

