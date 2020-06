Voilà maintenant un an et demi que je vous écris, que je partage avec vous certaines expériences par le biais de cette chronique dans «Le Matin Dimanche». Celle-ci est la seizième depuis décembre 2018 et aussi la dernière. C’est donc le moment de se dire «au revoir», mais c’est également l’occasion de se retourner sur cette expérience que j’ai trouvée très enrichissante.

En une année et demie, normalement, pas grand-chose ne change dans la vie d’un adulte. Mais en l’occurrence, quand je relis ce que je vous racontais au début, je me rends compte qu’il s’est passé un nombre impressionnant de choses étonnantes. Entre mon changement d’entraîneur et le coronavirus en passant par ma médaille de bronze aux Mondiaux de Doha, on peut dire que j’ai eu la possibilité de tenir un journal de bord très riche et varié. Plein d’inattendu, aussi.

Ces chroniques ont constitué pour moi une démarche intéressante, dans le sens où elles m’ont invitée à me retourner sur les événements, les analyser afin de mieux les raconter. Lorsque je m’exprime dans le cadre d’une interview, en général, je réponds à des questions précises, par rapport à la course que je viens de faire ou à propos de celle qui m’attend. On reste dans un cadre bien défini, à un moment précis. Là, c’était sympa d’avoir l’opportunité de parler d’autres choses que d’habitude, de pouvoir prendre du recul sur ce qui arrivait.

Cette prise de distance m’a permis de mesurer encore mieux le chemin parcouru. Durant tous ces mois, en tant que femme et athlète, j’ai beaucoup appris sur moi, sur les autres, sur la vie. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, on peut dire qu’on ne s’est pas ennuyé! C’est fou: j’ai beau essayer d’être ultra-professionnelle, tout donner pour ma carrière, il y a toujours des paramètres qu’on ne maîtrise pas.

Ce qu’il y a de plus intéressant, dans la vie d’une sportive ou d’un sportif, ce ne sont pas les quelques secondes ou minutes que durent une course ou un match. C’est tout ce qu’il y a derrière: la préparation, les doutes, les efforts. Nos trajectoires sont hors du commun avec leurs joies et leurs déceptions, ce que les gens ne peuvent pas forcément voir. J’ai pu raconter tout cela et j’ai été très contente de le partager, c’était chouette.

À propos de partage, je me réjouis, comme tous les amoureux du sport, de retrouver le contact, même lointain, même réduit, avec le public. Malgré le fait que je pratique un sport individuel, le but reste de partager toutes ces émotions intenses et uniques.

Pourquoi pas en septembre par exemple, lors de championnats de Suisse devant un peu de spectateurs? Ce serait là une belle occasion de se retrouver.

Mujinga Kambundji

