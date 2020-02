Ma mère a quatre frères et sœurs, parmi lesquels ma tante Édith est la seule à ne pas avoir d’enfants. Alors chaque nièce et neveu de la famille sont aussi un peu comme le sien. Elle a une fonction très spéciale dans la famille, c’est comme une deuxième maman. Ma tante, quand on était petites, c’était celle avec qui on faisait les trucs cool, comme aller à Europa-Park ou au carnaval – elle habite à Bâle. Elle a toujours été très flexible et disponible pour nous. Elle nous a aussi toujours accompagnés dans nos activités, que ce soit le sport ou la musique.

Aujourd’hui, elle assiste par exemple aux matches de foot de mon petit cousin. Quand ma petite sœur Muswama faisait du bob, ma tante accompagnait ma mère à Saint-Moritz. Elle a suivi aussi mon autre petite sœur Ditaji un peu partout, comme en Hongrie en 2018 ou à Bakou l’an dernier. À force de nous voir courir, elle s’est passionnée pour l’athlétisme. Elle a assisté à un très grand nombre de nos courses à l’étranger. Pour l’une de mes toutes premières compétitions internationales, les championnats d’Europe juniors en 2011 à Tallinn, elle était même la seule de la famille à avoir pu venir.

Aux Jeux de Londres en 2012, où notre qualification avec le relais avait un peu été une surprise, c’est elle qui avait tout géré hypervite, elle avait invité mes sœurs pour que toute la famille puisse être là. On sent l’architecte chez elle, c’est la grande organisatrice, la spécialiste pour trouver les billets d’avion ou les hébergements aux meilleurs prix.

Ce qui est génial, c’est que ma tante Édith était là pour toutes mes médailles, à Amsterdam, Birmingham ou plus récemment Doha, tantôt avec mon père, ma mère ou toute la famille. Je les vois très peu, sur place, juste quelques minutes après la course. Dans le stade, au départ, je ne les vois même pas. Mais le fait de savoir qu’ils sont là est réconfortant, dans ce moment de grande tension. C’est tellement important de partager toutes ces émotions avec eux. Après ma médaille de bronze sur 100 mètres aux Européens d’Amsterdam en 2016, on a pu profiter tous ensemble. À Doha aussi, on a même pris le temps d’une excursion dans le désert.

Dans les moins bons moments, comme à Glasgow l’an passé, c’est important qu’ils soient là aussi. Le lendemain de la course, on avait fait un brunch qui m’avait permis de relativiser la situation et de me remobiliser rapidement. Avec eux, qui me connaissent si bien, je me sens libre de sortir les choses et, pour le coup, je me projette vite vers la suite. C’est génial de pouvoir vivre ces joies et ces tristesses en n’étant pas seule – ce n’est pas pareil, évidemment. Et puis l’avantage, c’est que tu n’as pas besoin de tout raconter quand tu rentres à la maison, puisqu’on l’a vécu ensemble.

On est en train de s’organiser pour que toute la famille vienne aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. Je crois qu’ils ont déjà trouvé l’hébergement, et pour le vol il n’y aura pas de problème non plus. Le hic, c’est plutôt les billets d’entrée au stade. Je peux en acheter quelques-uns par l’entremise de Swiss Olympic, mais pas assez pour tout le monde. Alors on va une nouvelle fois s’en remettre à tante Édith. Ce sont ses troisièmes Jeux, elle a l’expérience. Avec elle, je suis sûre que tout va bien marcher.

Mujinga Kambundji

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Patrick Fischer, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.