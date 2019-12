Ma relation avec Noël est complexe. Voilà en effet cinq ans que je n’ai plus passé la veillée du 24 décembre avec ma famille. Quand j’avais 16 et 17 ans, je me trouvais avec l’équipe de Suisse M20 pour disputer les Championnats du monde en Finlande et aux États-Unis. Depuis que j’ai soufflé mes 18 bougies, je suis dans le New Jersey et, même si les entraîneurs nous accordent généralement deux ou trois jours de congé durant cette période, il n’est pas envisageable d’effectuer un aller-retour en Valais. Je ressens un petit pincement au cœur en l’évoquant, mais je ne suis pas à plaindre. J’ai le privilège d’avoir pu faire de ma passion mon métier dans la ligue la plus compétitive du monde. C’est comme ça: on ne peut pas tout avoir dans la vie.

Quand je songe aux Noëls de mon enfance, de nombreux bons souvenirs me reviennent en mémoire. Mes parents invitaient toute la famille chez nous, à Naters. J’adorais cette atmosphère festive, je pouvais faire un petit peu plus de tapage que d’habitude sans être réprimandé. Sous le sapin, il y avait toujours un sacré paquet de cadeaux. Je piaffais d’impatience de pouvoir les ouvrir, mais je devais attendre la fin du repas. Je n’ai jamais reçu de cannes, de patins ou de maillots de hockey, j’étais gâté de jouets et de choses utiles comme des habits et des chaussures.

Très tôt, j’ai su que tous ces paquets n’avaient pas été déposés par le père Noël, mais par mes parents. J’ai une sœur et un frère qui sont plus âgés que moi et ces coquins avaient vendu la mèche.

Depuis que je vis en Amérique du Nord, je ne suis pas resté terré chez moi le soir de Noël. Comme plusieurs coéquipiers sont dans la même situation, il est arrivé qu’on se retrouve pour passer une bonne soirée. Chez les Devils, nous n’avons pas instauré de jeu de cadeaux entre nous. Mais, lors de ma saison passée à Halifax en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec, on avait tous tiré au sort le nom d’un autre joueur à qui on devait offrir un cadeau. Je dois avoir une mauvaise mémoire car je ne me souviens plus de ce que j’avais reçu.

Cette année, cependant, j’ai eu une bonne surprise. Un de mes amis d’enfance, accompagné de sa chérie, est venu me rendre visite durant les Fêtes. C’était cool de les avoir à la maison, de parler le dialecte haut-valaisan et de mettre le hockey entre parenthèses. Nous en avons profité pour aller nous balader à New York. Ce n’est pas un mythe: à cette période, cette ville incarne bel et bien la magie de Noël.

Nico Hischier

