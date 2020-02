En battant le Canada 3-1 grâce aux deux victoires de Jil Teichmann et à un succès de Belinda Bencic, l'équipe de Suisse de Fed Cup s'est donc qualifiée pour le tour final de Fed Cup, qui aura lieu du 14 au 19 avril prochains à Budapest.

Les joueuses de Heinz Günthardt se déplaceront en Hongrie avec de réelles ambitions. D'ailleurs, leur capitaine a fixé la barre très haut: «On veut gagner la Fed Cup», a-t-il affirmé sur «LeMatin.ch».

Le tirage au sort aura lieu ce mardi à Budapest, au Musée des Beaux-Arts, à 18h30 heure suisse. On vous explique dans les grandes lignes à quoi il ressemblera et quel sera le format de compétition de ce premier tour final de Fed Cup nouvelle formule.

LES CHAPEAUX

Les douze équipes qualifiées pour le tour final ont été réparties dans trois chapeaux, en fonction de leur classement mondial. Chapeau 1: France (tenante du titre), Australie (finaliste), États-Unis et République tchèque. Chapeau 2: Allemagne, Biélorussie, Espagne et Russie. Chapeau 3: Belgique, Hongrie, Slovaquie et Suisse.

LE TIRAGE AU SORT

En tant que tenante du titre, la France sera automatiquement placée dans le groupe A, alors que l'Australie (finaliste) ira dans le groupe B. Les États-Unis et la République tchèque iront dans les groupes C et D (tirage su sort).

On placera ensuite par tirage au sort les équipes du chapeau 2, puis celles du chapeau 3, dans chacun des quatre groupes.

Tenante du titre, l'équipe de France sera la nation No 1 du groupe A. Image: AFP.

LA COMPÉTITION

Le tour final de Fed Cup aura lieu de 14 au 19 avril. La compétition se déroulera sur terre battue indoor.

Chaque pays affrontera ses deux adversaires de groupe. On établira un classement au terme de la phase de poules selon les critères suivants: 1) nombre de matches gagnés; 2) nombre de sets gagnés; 3) nombre de jeux gagnés. Chaque match est constitué de deux simples et d'un double.

La vainqueur de chaque groupe sera qualifié pour les demi-finales. Les deux nations finalistes seront d'ores et déjà qualifiées pour le tour final 2021. La finale aura lieu le dimanche 19 avril.

L'ENDROIT

La phase finale de Fed Cup se déroulera à Budapest, à la Laszlo Papp Sports Arena, qui peut accueillir 12'500 spectateurs. Le contrat signé entre la Fédération internationale de tennis (ITF) et Budapest porte sur trois ans (de 2020 à 2022). La Budapest Arena a été renommée en 2004, un an après le décès de Laszlo Papp, ancien boxeur hongrois triple champion olympique (en 1948, 1952 et 1956).

La Laszlo Papp Sports Arena de Budapest peut accueillir 12'500 spectateurs. Image: DR.

LE PRIZE MONEY

Les douze pays qualifiés pour le tour final se partageront la somme de 18 millions de dollars. 12 millions iront aux joueuses, et 6 millions aux Associations nationales.

Renaud Tschoumy