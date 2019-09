Les championnats d’Europe ne se sont malheureusement pas déroulés comme souhaité pour moi, ni pour l’équipe, même si Martin (Fuchs) et Clooney ont brillamment remporté le titre individuel. Bien placé le deuxième jour (2e) et le dimanche (5e), j’espérais pouvoir lutter pour une médaille, même si au fond de moi j’avais un doute. Le vendredi déjà, je ne sentais pas Bianca comme d’habitude, pas à 100%, elle qui est toujours à 200% avec moi. Or pour gagner une médaille, on doit faire «un». Là on était ensemble, mais on était deux à lutter. Bianca sautait surtout avec ses qualités, son cœur, mais pas avec la même énergie. D’habitude, c’est plutôt le contraire, elle en a trop!

J’aurais peut-être pu monter mieux, éviter ces fautes en m’arrachant un peu plus, mais, en sortant de piste, je savais qu’on ne reviendrait pas pour l’ultime tour. Et j’ai revu le film de la saison… Notre préparation n’a pas été idéale, mon erreur a été de trop «focuser» sur le Grand Prix d’Aix-la-Chapelle. Je voulais que ma jument saute avant des concours sur l’herbe, et, après La Baule et Saint-Gall, pour entretenir sa forme, nous avons fait Calgary, puis Falsterbo, c’était un peu trop. Du coup, on n’a plus fait de concours les quatre semaines nous séparant des championnats d’Europe, car je voulais la garder fraîche.

Je ne voulais pas la prendre à Dinard ou à Dublin, un long voyage, car il n’y avait pas non plus de petites épreuves pour une préparation douce. Je ne regrette pas non plus d’être allé à Dinard, un incontournable, et à Dublin, où nous avons assuré notre victoire sur le circuit européen des Coupes des Nations, mais je n’avais sans doute pas suffisamment ces Européens en ligne de mire. Depuis, Bianca ne fait que de la balade et du parc, je n’imagine pas refaire de concours avant Lyon, début novembre, ou Genève, mi-décembre.

Ces championnats d’Europe sans trop de public n’ont pas été une belle vitrine, pour notre sport et c’est hélas un épisode qui se répète: Herning, Göteborg l’été (en hiver il y a pourtant un public fabuleux), Tryon, Rotterdam: ces championnats dans des stades un peu artificiels ne font pas recette. Même à Donaueschingen, une bourgade, juste avant les Européens, il y avait nettement plus de monde! À Rotterdam, il n’y a jamais foule et là on se serait carrément cru à un régional! Il est dommage que la candidature, répétée, de Dinard pour les Européens ne soit jamais acceptée. Dommage aussi de toujours courir sur du sable, on avait eu de l’herbe et des foules en 2015 à Aix-la-Chapelle, mais depuis? Cela n’enlève évidemment rien à la belle victoire de Martin et Clooney, encore bravo à eux deux!