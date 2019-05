La finale de la Coupe du monde me semble déjà lointaine, même si je repense souvent à cette dernière épreuve si intense et folle. C’est désormais du passé. Nous sommes en plein dans la saison en extérieur. Après Windsor, où j’ai mal monté et n’ai pas su répéter mon succès de l’année dernière, nous avons traversé la Manche pour aller sauter sur le grand terrain en herbe de La Baule, où avait lieu la première Coupe des Nations de la saison.

Cette épreuve par équipes, où on monte pour son pays, me tient à cœur. «Bianca» a été extraordinaire, sautant avec une classe et une joie incroyables, ne faisant pas tomber de barre du week-end. J’étais un peu déçu de laisser le Grand Prix à Simone Blum pour quelques dixièmes, mais c’est le sport et Simone a amplement mérité sa victoire. Le plus important, c’était de gagner la Coupe des Nations et nous l’avons fait, avec Niklaus, Paul et Bryan!

Quel plus beau sentiment que de pouvoir donner la victoire à son pays et à ses coéquipiers? C’est pour des moments comme cela que j’aime tant notre sport! Il y avait aussi la joie d’un week-end réussi avec mes trois chevaux, puisque «Bianca» avait sauté comme une princesse, que «Flair» avait gagné une grosse épreuve et s’était classée 3e, et qu’«Evita» était 4e du Derby. Le Jumping de La Baule est un concours fantastique, avec un public extraordinaire.

Et le grand sport continue ces jours-ci à Rome, dans le plus beau décor du monde, avec une Coupe des Nations qui nous a tourné le dos (mais où «Venard de Cerisy», un cheval en qui je crois vraiment, a tourné sans faute) et le Grand Prix Rolex. La semaine prochaine, on sera à Saint-Gall, où on fera tout pour ne pas décevoir les attentes. Je n’ai jamais gagné la Coupe des Nations en Suisse et ça fait 19 ans que notre public attend un succès de notre part, alors on va tout donner, il n’y a pas de raison qu’on gagne ailleurs et pas chez nous!

Il faut tout faire pour mieux mettre en valeur les Coupes des Nations. Quelle plus grande fierté que de représenter son pays? C’est l’essence même du sport et aussi ce qui nous permet d’être aux Jeux olympiques. Espérons que les cavaliers qui courent après les dollars au détriment des Coupes des Nations se remettront en question et défendront ces épreuves.

La prochaine fois, je vous parlerai de mon aventure au Canada. Après Saint-Gall, je vais partir un mois à Calgary sur la magnifique piste en herbe de Spruce Meadows, avec six chevaux, afin aussi de préparer au mieux Aix-la-Chapelle, le prochain Grand Chelem. À bientôt.

