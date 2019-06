Je vais à Calgary, dans l’Ouest canadien, depuis une douzaine d’années, cinq ou six jours début septembre, pour participer au fameux Masters de Spruce Meadows, l’un des plus beaux concours du monde. Mais cet été, j’y suis basé pendant un mois et c’est une vraie aventure, une belle découverte. Le premier jour que j’ai passé là-bas, j’étais comme un enfant à la rentrée scolaire! C’est très différent du Masters, car il y a plusieurs concours, on saute sur d’autres terrains et il y a plein de choses à découvrir.

En juin, les concours sont plutôt basés sur le système américain et on peut monter dix chevaux par jour, si on veut. Moi, j’en ai pris six, mais c’est déjà du boulot pour mes deux grooms, Emma et Pinja, et pour moi, car entre les écuries, les différents terrains d’échauffement et les deux ou trois pistes de compétition, il y a de sacrées distances et on n’arrête pas de courir. Ce sont de longues journées, de sept heures du matin à huit ou neuf heures le soir au moins avec les chevaux, et je suis content d’arriver à l’hôtel!

La première semaine, c’était encore assez classique, on s’est concentré sur la grande arène internationale habituelle, que plusieurs de mes chevaux connaissaient et les résultats ont été super. Eric Lamaze m’a battu d’un rien dans le Grand Prix, mais j’étais heureux qu’il renoue avec la victoire, après une période difficile.

La deuxième semaine, les grosses épreuves se sont déroulées à un endroit où on n’avait jamais sauté. Et sur ce grand terrain vide, pas encadré, mes chevaux et moi nous sentions un peu perdus. Tout flottait! Le vendredi, j’ai même appelé la maison en disant que j’étais paumé et que je ne savais plus monter à cheval… Heureusement, le lendemain, j’étais plus à l’aise, deuxième avec mon nouveau cheval, «Victorio-des-Frotards», et le dimanche troisième du Grand Prix avec «Venard-de-Cerisy», à trois centièmes de la victoire.

On apprend beaucoup à Calgary. Les chevaux, comme les cavaliers, s’aguerrissent vraiment, cela nous bonifie tous. De plus, les conditions sont cool et les chevaux sont heureux.

J’ai ensuite fait un aller-retour en Suisse, pour retrouver mes autres chevaux et ma petite équipe (qui grandit, on est dix maintenant) à Elgg. Et pour participer au concours de Lausanne, avec Fanny, Anthony et quelques élèves. Même sans mes cracks, je voulais être présent pour le public romand, mais je suis reparti le lendemain déjà pour l’Amérique, car il y avait une grosse semaine à Calgary.

J’avais prévu de monter «Alamo» dans le Grand Prix de ce dimanche (30 juin), mais il s’est un peu tordu le pied durant la deuxième semaine et même si ce n’est rien de grave, il ne sera pas remis pour cette épreuve, j'allais donc voir ces prochains jours si son remplaçant était «Flair» ou «Venard». Je serais bien resté une semaine de plus, pour faire le Grand Prix final, mais il y a un concours au Haras Albführen, qui est propriétaire de «Bianca» et de «Maddox», et ma place est évidemment là-bas, on va donc tous rentrer.

Après une semaine de récupération, «Venard» et «Flair» devraient sauter au CSIO de Suède, à Falsterbo, et ensuite «Bianca» et «Alamo» au CSIO d’Aix-la-Chapelle, le plus grand concours du monde, avec un stade de 50'000 places souvent plein, un immense terrain et d’autres stades tout autour. Mais de cela je vous parlerai une prochaine fois…

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat. (nxp)