J'aime bien commencer l’année progressivement, en donnant un ou deux mois de repos aux chevaux qui ont sauté en fin d’année, et notamment à Genève. Comme le concours de Bâle se déroule mi-janvier, je fais toujours l’impasse sur cette étape Coupe du monde avec mes chevaux de tête. J’y suis présent, bien sûr, mais sans mes cracks.

«Bianca» et «Venard de Cerisy» recommenceront dans un mois et sur de petits parcours de préparation, en Espagne, avec des bains dans la mer, ce qui leur fait beaucoup de bien. Histoire d’être prêts pour les Dutch Masters, mi-mars, puis pour la finale de la Coupe du monde de Las Vegas. Il est probable que je prenne «Venard» au Nevada, car il a beaucoup progressé et une finale sur quatre jours pourrait encore l’aguerrir.

Je suis donc parti pour Bâle avec trois autres chevaux, sans ambition particulière, sinon de progresser avec «Victorio des Frotards», que je monte depuis le printemps dernier. J’ai mis un peu de temps à trouver les boutons et je voulais monter mon premier Grand Prix 5*. J’imaginais le Grand Prix du vendredi (155 cm) plutôt que la Coupe du monde (160 cm), car je pensais que c’était un peu prématuré.

Mes plans ont changé le vendredi soir, après notre victoire, vraiment inespérée. Au barrage, j’ai tout tenté, en me disant que c’était notre chance, notre highlight du week-end, et que je ne le monterais pas le dimanche. J’ai perdu mon étrier dans le double et la suite a été un peu acrobatique! Le samedi, «Victorio» semblait en pleine forme et on n’aurait pas compris que nous ne tentions pas notre chance; alors on y est allé, mais je n’aurais jamais pu imaginer un tel doublé! Je crois que je n’avais encore jamais gagné les deux Grands Prix d’un 5* avec le même cheval!

À un moment, je me suis demandé si «Victorio» allait pouvoir atteindre ces objectifs-là. J’avais peut-être trop d’attentes, il ne fallait pas être pressé, apprendre à se comprendre. Je pensais pouvoir le rendre plus fluide, mais ça n’allait pas et j’ai réalisé que je devais lui faire confiance, le laisser davantage faire comme il le souhaitait, et il apprécie. Du coup, il est de mon côté, il se donne pour moi. Il a aussi dû sentir que ce week-end-là, il était le numéro un de l’écurie. Les chevaux le ressentent et peuvent grandir grâce à de tels week-ends, les cavaliers le savent bien. Même inconsciemment, on monte différemment son cheval. Ces animaux ressentent tellement de choses, ils se surpassent quand ils sentent qu’ils ont cette mission-là. Certains chevaux font ainsi un bond en-avant, c’est le cas de «Victorio» ici. Il faut bien sûr que le cheval soit prêt à être numéro un et lui donner le temps de grandir.

Pour Leipzig et Amsterdam, j’en prends d’autres. Je monterai «Victorio» à Bordeaux, début février. Je pensais le monter à Amsterdam, il l’aurait fait s’il n’avait sauté qu’un Grand Prix à Bâle, mais il mérite trois semaines sans compétition après tout ce qu’il a donné.

Steve Guerdat

