Comme tous les athlètes qui sont à l’œuvre pendant les Fêtes, les skieurs doivent jongler avec leurs emplois du temps pour pouvoir malgré tout passer quelques moments privilégiés avec leurs proches. Grâce à l’annulation du combiné alpin de Val d’Isère le 22 décembre, j’ai personnellement pu passer trois jours à la maison à Noël – ça faisait longtemps que ça ne m’était plus arrivé. Le 23 décembre, je me suis encore entraînée sur les pistes, et puis le 24, j’ai pris un vrai jour de congé.

Toute ma famille, soit une vingtaine de personnes, était réunie pour Noël chez mes parents à Unteriberg. Cela fait déjà quelques années que nous avons décidé de ne plus nous offrir de trop grands cadeaux - sauf aux enfants -, mais plutôt de tenter de profiter au maximum de ces moments rares. Avec ma cousine, nous avons organisé une sorte de rallye des jeux de société. Divisés en trois groupes, les membres de ma famille ont dû concourir successivement dans différentes épreuves. Il y avait par exemple un «Taboo», une partie de Nintendo ou encore une épreuve de coordination. Avec ma cousine, nous étions les juges, pour veiller à ce que personne ne triche. C’était vraiment très amusant et nous avons passé un bon moment tous ensemble.

Le soir, nous nous sommes réunis autour d’une grande raclette – de temps en temps, ça ne fait pas de mal, même pour une sportive d’élite. Personnellement, je n’aime pas boire d’alcool, donc je n’éprouve pas de frustration de ne pas trinquer avec ma famille. C’est une chance que j’ai, parce que je sais que pour d’autres, c’est plus compliqué de se priver.

Le 25 décembre, je devais déjà partir pour Lienz en Autriche, afin de disputer le slalom géant et le slalom spécial qui étaient au programme le week-end suivant. Toute ma famille s’est adaptée à mon calendrier et nous avons organisé un grand brunch le jour de Noël pour que je puisse partir vers 11 h en passant un moment avec chacun. Lorsque j’ai rejoint l’équipe, nous avons encore organisé un petit Noël. Vous connaissez peut-être le principe du «Secret Santa»? Il s’agit d’offrir un cadeau à une personne qu’on a tiré au sort. C’était un bon moyen pour que chacun se sente impliqué et cela a contribué à la bonne ambiance dans l’équipe.

Pour le Nouvel-An, j’ai préféré rester en Autriche m’entraîner, histoire d’éviter de multiplier les trajets. Le 31 au soir, nous avons passé une bonne soirée avec l’équipe et le lendemain nous avions exceptionnellement le droit de faire une grasse matinée pour le jour de l’an. Ce n’est pas chaque année le cas, suivant le programme de la Coupe du monde. Mais parfois, le calendrier fait bien les choses, comme cette année.

Wendy Holdener

