Nous, les skieurs, nous sommes aux premières loges du changement climatique. Tous les étés, nous constatons de nos yeux que les glaciers reculent. Cela nous préoccupe et nous en discutons beaucoup ensemble pour essayer de trouver ce que nous pouvons faire pour tenter de limiter notre impact sur l’environnement. Nous aimons la montagne et nous aimerions la préserver telle qu’elle est.

Personnellement, j’ai conscience que mon travail de skieuse professionnelle n’est pas optimal en termes de bilan carbone. Durant l’hiver, je parcours des milliers de kilomètres en voiture ou en avion. Je sais que ce n’est pas idéal et j’essaye de faire au mieux. Par exemple, nous optons souvent pour du covoiturage et je tente d’éviter les déplacements inutiles. Mais nous devons bien nous rendre sur le site des courses, les trajets font partie de ce sport. Et encore, en Suisse, nous profitons pour ainsi dire d’une position géographique privilégiée car centrale dans les Alpes. Que ce soit la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne ou encore la Slovénie, tous ces pays sont dans un rayon raisonnable.

Une des solutions serait d’adapter le calendrier des courses pour éviter au maximum les détours. Mais cela soulève des problèmes logistiques, car l’Autriche par exemple ne peut pas accueillir toutes ses courses de l’hiver en l’espace de quelques semaines. Néanmoins, certains aménagements pourraient encore être effectués. Personnellement, j’évite souvent de rentrer chez moi entre deux courses pour ne pas faire des kilomètres inutiles. Il m’arrive donc régulièrement de passer trois semaines loin de la maison. En dehors du sport, j’essaye vraiment d’avoir les gestes justes au quotidien. C’est une préoccupation qui m’accompagne et qui me tient à cœur.

Il faut néanmoins accepter l’idée que, cette saison encore, je vais passer beaucoup de temps dans la voiture durant l’hiver. Mais là encore, j’essaye un maximum de rentabiliser les déplacements. Je ne conduis que rarement et je préfère laisser le volant à mon coach, mon physio ou mon serviceman. J’ai alors le temps de débriefer les courses, de faire mes planifications d’entraînement ou encore de me reposer. L’idée est d’utiliser le temps que nous passons en voiture de manière intelligente. Cela devient alors comme un deuxième bureau, où l’on travaille et échange.

Wendy Holdener

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.