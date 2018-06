Le Portugal sera-t-il champion du monde de football? On verra à la fin de la Coupe du monde si ce sera le cas. En tout cas, les Lusitaniens sont déjà champions, mais sur le web pour le moment. Parmi toutes les équipes présentes en Russie, ce sont en effet eux qui détiennent le plus grand nombre de «followers» sur les réseaux sociaux, selon un palmarès publié mercredi par l'agence bernoise de communication Bernet Relations.

Avec plus de 360 millions d'internautes qui suivent ses joueurs, le Portugal, emmené par Ronaldo, devance le Brésil (350 millions) et l'Espagne (333 millions). Suivent juste derrière l'Argentine et l'Allemagne. A l'autre bout de l'échelle, la lanterne rouge est détenue par l'Islande, suivie de près par la Tunisie et la Serbie.

2,5 milliards d'internautes

En tout, les équipes du Mondial sont suivies par 2,5 milliards d'adeptes sur Facebook, Twitter et surtout Instagram. Ce dernier comptabilise à lui seul 43% des followers. C'est d'ailleurs ce réseau social que privilégient les joueurs puisqu'ils sont 81% des 736 participants à la Coupe du Monde à y avoir un compte. Seuls 10% d'entre eux ne sont pas actifs sur le web.

L'agence précise que chaque équipe possède sa star des réseaux sociaux. Ce sont ces champions qui attirent surtout les adeptes sur le web. En effet, les 32 meilleurs joueurs de chaque équipe sont suivis par 1,2 milliard d'internautes, soit 47% de l'ensemble des fans. Et ils font partie des influenceurs les plus importants dans le monde numérique, souligne l'agence.

Et la Suisse?

Dans le palmarès des équipes les plus suivies sur le web, la Suisse arrive 19e avec près de 11 millions de «followers». Le joueur helvétique qui a le plus la cote sur les réseaux sociaux est Xherdan Shaqiri, suivi par 4 millions de fans, soit 80 fois moins que Ronaldo. Il devance Granit Xhaka et Stephan Lichtsteiner. A l'inverse, c'est Mario Gavranovic qui compte le moins de fidèle avec seulement 8600 d'adeptes sur Instagram.

