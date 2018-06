L'assistance vidéo sera utilisée en Russie pour la première fois lors d'une Coupe du monde qui débute ce jeudi. Beaucoup craignent le chaos total.

Après des années de débats et d'opposition entre pro et anti-vidéo, et deux ans d'expérimentation dans le monde entier, le football change définitivement de visage avec l'utilisation de l'assistance à l'arbitrage vidéo.